財經評論：中國經濟大變局　香港角色須檢視

面對內憂外患，中國經濟正處大變局之中，期間增長放緩、汰弱留強是無可避免。不論是個人或企業、民資或國資，或者城市與城市之間，皆難逃這場淘汰賽。一直以「超級連繫人」自居的香港，須及時認真檢討時勢和角色的轉變，從中找到立足點，以免遭改革洪流吞噬。



今年次季以來，內地經濟數據不濟的消息不絕於耳。最新是4月份規模以上工業增加值及社會消費品零售總額雙雙遜於預期，而後者更創16年最低增速，可見中美貿易戰不僅影響外貿，就連一直被官方視為「保六」王牌的內部需求都開始轉弱，焉能不令人心寒？



過去10年，中國的地價、人工齊升，低端製造業已沒有生存空間。可發展密集資本和高技術含量的新趨勢，非中小民企能承擔，結果大量民企被淘汰，經濟活力亦大受打擊。而近期的貿易戰，更猶如向正在承受產業升級之苦的內地經濟補上一刀。



回顧過去中國的消費大浪，製造業、訊息業、金融業、汽車業、房地產業都曾獨當一面，可如今以這些範疇都難再擔大任，消費又極受經濟景氣影響。要推動內部需求，也許只得靠新經濟與資本市場相互結合。問題是，缺乏實體經濟支持的升市，只是資產泡沫。以泡沫來催谷實體經濟，只怕吃力不討好，且代價更高。



當務之急，是要扭轉信心下滑之勢，並設法穩定就業市場，配合減稅降費和融資便利，為企業減負。中長期則須簡化政府行政架構，改革稅制，健全財政體制，完善營商環境。反正繼續靠印銀紙，難以長期支持14億人口的溫飽和社會福利，更會加劇金融系統性風險。



全國靠「炒」發達的日子已成過去，未來各地區城市會有更明顯的分工，滬深主責金融、高科研創在深杭；貿易中心在滬穗；製造業轉至西南部發展。總之，各以本身的特色來吸引資金和人才進駐，未能跟上發展步伐的城市將被淘汰。當前中國正朝向升級至中高端製造和品牌行銷、能創造新價值的大市場。



身處這個經濟大變局，香港該如何自處？如今中國積極開放市場，外資入場門檻趨降，那香港繼續安做連繫人尚能有多少作為？先別論經常聽到政府提倡的地區性「融合」是否可提供出路，香港首要設法鞏固本身在國際化、法治、市場制度、專才匯聚等優勢，保持這個城市的活力和創新能力，否則融合過後換來一個沒有特色、沒有靈魂的城市，只怕仍難逃被邊緣化的下場。

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