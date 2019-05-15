三星華為爭推摺疊屏手機　日本小廠意外發達！

外媒報道，一家名不見經傳的日本公司Yuasa(湯淺商事)專門研製用於測試可摺疊、可彎曲部件的耐久性。由於三星、華為等智能手機生產商正在競相推出可摺疊智能手機，也給Yuasa帶來利潤豐厚的業務。



該公司總裁岡崎康久(Yasuhisa Okazaki)表示，公司已售出約300台機器，用於測試可摺疊智能手機的屏幕。三星本身並不是Yuasa的客戶，但三星的日本供應商已經使用Yuasa的機器來測試三星可摺疊智能手機Galaxy Fold的零部件。



Yuasa年營收略低於1,000萬美元，與日本傳統的大型企業如松下、聲寶和索尼等差天共地。Yuasa成立於1995年，原是日本岡山縣一家汽車零部件供應商的子公司，主要生產裝配汽車發動機和變速器的機器。



公司位於東京以西530公里。岡崎康宏回憶指，有一天一位客戶抱怨說，他們在測試汽車的佈線系統時遇到麻煩，測試機器不斷出現故障。岡崎康宏提供了一個更好的解決方案，不久測試機就成為Yuasa業務的重要組成部分。



五年前，當Yuasa第一次製造可摺疊屏幕測試機時，看起來該公司似乎是在浪費精力，因為當時還沒有企業將可摺疊手機推向市場。岡崎康宏表示，這台機器當時被扔在工廠的一個角落，當時他們還擔心是否還會有市場機會。



不過，五年後的今日，岡崎康宏笑稱，相信所有屏幕材料製造商都會打電話來。他們做到了，可摺疊屏幕測試儀已經成為Yuasa耐用性測試機中最暢銷的產品。



Yuasa的機器起售價約1.6萬美元，旨在測試每層材料在反複摺疊情況下的耐用性，並儘量地消除其他可能影響測試結果的因素。例如，如果一層材料繞着固定桿進行摺疊，測試機就必須牽拉末端，使其繞着桿旋轉，從而增加了不必要的力。Yuasa的解決方案是通過讓桿旋轉來消除這個力。



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