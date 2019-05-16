國泰小股東轟燃油對沖長蝕

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，周三(15日)舉行股東周年大會，有小股東於會上向管理層提出多項質詢，包括近年燃油對沖虧損及公司如何改善服務等。該公司股價周三逆市跌，收報12.26元。



主席史樂山僅回應指出，燃油是公司單一最大成本，對公司盈利表現影響大，針對近年燃油對沖虧損，公司已全面檢視燃油對沖政策以降風險，相信新政策可修正管理問題。



不過，值得一提的是，國泰去年度業績顯示，集團全年燃油開支高達338.69億元，按年增長8.86%，而燃油對沖再錄虧損14.45億元，過去五年更累蝕逾256億元。



至於早年曾表明不做廉航業務的國泰，於今年三月底公布透過收購香港快運涉足廉航，引起市場擔憂將為國泰本已疲弱的財務增添壓力，並相信在業務整合後可能有裁員行動。史樂山稱，收購香港快運的交易仍在進行中，希望最終能完成交易。



事實上，史樂山早前已預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受最大影響，這些因素將使客運及貨運業務受壓。

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