古勝：憧憬新一輪政策市

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國總統特朗普又改口風，話中美貿易談判可能在三、四星期內有結果，總之全世界人都被佢牽住鼻子走。不過，唔知大家有冇同人對賭的經驗，通常對賭時，邊個大大聲恐嚇對家的，嗰個就往往最容易露出底牌。所以，如今大家表面上睇到的，不一定就是事實。講到尾，未到最後一刻，實難以判斷呢場世紀談判勝負如何。



內地公布四月份規模以上工業增加值按年增長5.4%，遜預期；社會消費品零售總額按年增長7.2%，增長速度為2003年5月以來最低。顯見，外貿問題，已開始影響內部需求表現，再不設法止住擴散趨勢，一旦就業市場出問題，只怕會演變成一場信心危機。故有理由相信，中國好快會推出新一輪刺激經濟措施，包括公布較大幅度降準。呢兩日經已見到有資金流入內銀股布置倉位。仍在缸內打滾的炒家，不妨留意相關的衍生工具好倉表現，以小博大，捕捉新一輪政策市來臨的機會。



至於消費類股，雖然尋日(周三)公布的數據唔多靚仔，或暗示內地經濟正醞釀更大困難，惟就係憑着對政策的憧憬，未見相關板塊有太大沽壓。相反，見到體品股有好表現，安踏體育(02020)及李寧(02331)分別升3至4%，部分原因與指數變動相關買賣盤有關。之不過，若然要博消費類股，筆者都係傾向留意汽車及家電股的機會，其中可關注吉利汽車(00175)及創維數碼(00751)在低位承接，捕捉撈貨機會。但都補充一句，畢竟唔係大旺市，入市博反彈浪須謹守「兩嚴」，即嚴控注碼和嚴守止蝕紀律。





回說港股尋日表垷，恒生指數曾升上28,441點，惟尾市升幅收窄，埋單僅升146點，報28,268點，且成交僅961億元。跌市成交大，升市成交多，一定程度反映市底依然偏弱，在騰訊控股(00700)公布季績前，好淡雙方都留有一手，靜觀其變。執筆期間傳來騰訊首季純利272億元人民幣，增長約17%，優於市場預期。看來淡友停一停手都係明智，且看今浪其股價能否重上385元水平。



講開騰訊，尋日亦見到兩隻新經濟股有異動，小米集團(01810)升3.5%、美圖公司(01357)更升逾一成。只可惜兩者成交都係好一般，未見得係轉勢。若然低位有上車博反彈，都係唔好貪心，有胡要識食。暫時而言，新經濟股都係不宜坐，只宜視乎氣氛小注短炒波幅。

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