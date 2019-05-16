東方日報B1：騰訊首季賺272億有隱憂　遊戲收入跌2%

騰訊(00700)今年首季業績勝市場預期，純利按年增16.83%至272.1億元人民幣，非通用會計準則(non-GAAP)純利按年增14.29%至209.3億元人民幣。不過，彭博指首季收入增速為上市以來最慢，騰訊美國預託證券(ADR)周三(5月15日)早段受壓，報360.38元，較港收市價374元低13.62元。



截至今年3月底止首季度，騰訊錄得收入854.65億元(人民幣‧下同)，按年增長16.23%，當中貢獻最大的增值服務，期內收入按年僅增加4.47%至489.74億元。



究其原因，主要是市場關注的網絡遊戲收入按年微跌0.92%至285.13億元，其中，智能手機遊戲收入按年倒退2.3%至212億元。



管理層於業績通告中解釋，1月發布《王者榮耀》內容更新，提升玩家的活躍度，繼而錄得付費用戶有所增長，惟新遊戲發布量始終不如以往，而且期內獲准玩家「課金」的《完美世界手遊》，在首季末才發布，大部分收入要延至第2季始會入帳，因此貢獻有限。



首席戰略官James Mitchell在分析員電話會議上未有直接回應《和平精英》的毛利情況，僅稱「有待觀察」，但公司多管齊下恢復遊戲業務的增長，如推出步伐未來幾季逐步回復正常；於內地個別主要遊戲試行季度通行證，提高玩家活躍度和留住玩家；中長線又會發掘國產遊戲行銷海外。



值得留意的是，該公司首季個人電腦(PC)遊戲收入僅微跌2.12%至138億元，較個別券商預期為佳，主要是《英雄聯盟》推出新皮膚造型，同時《地下城與勇士》亦錄得付費用戶較去年第4季有所增加。



增值服務另一環節的社交網絡業務，首季收入按年增加13.05%至204.61億元，主要由直播及視頻流媒體訂購服務的數碼內容收入增長所帶動，惟增速較去年同期顯著放緩。業績通告顯示，三月底時收費增值服務訂購帳戶數目按年增加12.5%至1.655億戶，若非部分劇集押後播出，騰訊視頻訂購帳戶增長會有更大貢獻。



與此同時，由於直播、音樂及視頻流媒體訂購內容成本上漲，首季增值業務收入成本按年增加20.67%至207.81億元，以致該業務分部毛利率按年下跌5.7個百分點至57.56%。



騰訊首季網絡廣告收入按年僅增加25.14%至133.77億元，亦有別於部分券商預期的三成以上，如按季比較更是倒退超過兩成，主要是「宏觀環境具備挑戰性」，以及去年同期基數較大。



管理層解釋，首季是廣告淡季，競價量不如前一季電子商務旺季，造成每次點擊成本下滑，並受到部分熱門劇集延後播映影響。



期內，該公司媒體廣告收入按年只是增加5%至34.79億元，主要是騰訊新聞服務之中的廣告貢獻增加；微信朋友圈和小程序等組成的社交及其他廣告收入，按年增長34%至98.98億元。



James Mitchell表示，廣告定價已經具備競爭力，業務重點不是短期「做靚盤數」，而是運用科技提高點擊率，改善廣告客戶的回報。



證券分析員譚朗蔚認為，儘管騰訊手遊及廣告業務較弱可以理解，但始終欠缺驚喜，雲端和金融服務收入增長再快，暫時未能取代遊戲的重要性。因此，單憑首季業績，股價短線值博率不高，短期股價會在385港元遇到不少阻力。



不過，觀乎《和平精英》推出後表現不俗，市場對其憧憬可支撐公司估值，除非港股再顯著向下，370港元會有不錯支持，投資者可在這個水平買入作長期投資。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑認為，儘管騰訊已不是高增長股，但勝在壟斷性強，始終「要綑綁(中美)貿易戰」，預期會在370港元左右整固，400港元會有明顯阻力。



不過，摩根士丹利在騰訊放榜前，率先調高其目標價5.39%至430港元，維持「增持」投資評級。《和平精英》推出初期表現令人鼓舞，公司未來數季在內地遊戲市場有望搶佔更多市佔，並跑贏同業，繼而調高今年及明年盈利預測。



另外，中國消費者協會發表報告，提到騰訊有遊戲的防止未成年人士沉迷機制存在一定缺陷。

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