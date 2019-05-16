溫灼培：歐美成另一貿戰區？

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，意大利問題繼續發酵，意大利副首相指，為改善當地就業，其政府正準備打破歐盟的財政限制。據歐盟規條，所有歐盟成員國其財赤對比其GDP的比例不能高於3%，而其整體債務與GDP比例則不得大於140%。



歐盟制訂出有關條例，主要是防止成員國作出大舉借貸後，一旦爆發債務危機將連累歐盟。基本上，於今年3月的財政年度，已沒有一個歐盟成員國其財赤或債務超越歐盟要求。這點相當重要，可加強市場對歐元信心。不過，現在意大利政府揚言要打破這規條，難免使歐元前景蒙上陰影。



由於中美貿易摩擦正在加深，在這情況下，市場質疑美國總統特朗普會否繼續開辟新戰線。暫料歐元兌美元於1.12美元徘徊等待事態發展。

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