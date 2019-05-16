時富金融：中通服勝在現金充足

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中國通信服務(00552)2018年收入按年增長12%至1,062億元人民幣，與市場預期一致。淨利潤為29.01億元人民幣，略低於市場預期，主要因毛利率低於預期，相信是滲透到非電信市場所需要較高水平的技術諮詢服務(即較高的內地非營運商市場的開發成本)、人工成本壓力上升以及電信公司的一些分包合約項目導致了毛利率壓力，整體業績弱於預期。



我們相信旗下非電信營運商收入為長遠盈利催化劑，但利潤率短期內或面臨壓力。內地非電信營運商的收入按年飆升25%，佔總銷售額的31%(2017年為28%)，跑嬴電信營運商收入增長7.1%(主要為營運支出帶來的收入)。在內地三大電信營運商資本支出不斷下跌的背景下，我們認為收入增長加速令人鼓舞。然而，中通服將在研發和營銷方面投入更多資源，以開發內地非電信市場，可能會在短期內壓低利潤率，但長遠推動盈利增長。不過，現階段公司所分享的計劃細節欠具體，期望管理層透露更多以讓市場更好地評估中通服的盈利潛力。



中通服現金狀況依然強勁，相信依然具有一定防守力。公司公布的最終每股股息為0.1257元人民幣，特別股息為0.0251元人民幣，派息率仍為36%。儘管自由現金流為36億元人民幣，淨現金頭寸超過150億元人民幣，現金狀況依然強勁。



管理層對前景依然樂觀。由於三大電信營運商的總資本支出在2019年反彈，管理層指出即使排除5G貢獻，2019年的收入亦可實現兩位數的增長，而2019年盈利增長將快於2018年時的6.9%。我們維持「買入」評級，目標價7.6元。

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