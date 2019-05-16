【名家筆陣】施羅德：投資組合宜採防守持倉

筆者奉行的投資法則不是「5月沽空離場」，而是保持靈活性，對估值保持敏感及維持流動性。



為何靈活性如此重要？許多多元化資產基金均是採用固定策略資產配置，無法根據市場環境變化及時作出反應。其中一個例子是簡單均衡型基金，它們採用50%股票及50%債券的配置，而不論這些資產的估值是偏高還是偏低。



資產配置通常是影響投資者總回報的最重要因素，而根據市況變化在股票與債券之間採取不受限制的靈活配置至關重要。



作為目標導向型總回報策略投資者，出發點是實現投資目標，而非與任何基準指數或固定策略資產配置進行比較。我們可對資產配置作出靈活調整，從而較其他策略更有機會獲得較為穩定的高於現金回報。



另外，筆者定義風險為損失資本的概率，並將此作為衡量風險的主要指標。這是一項對估值較為敏感的前瞻性指標。當資產估值偏高時，出現資本損失的概率較高，而當估值低廉時，發生資本損失的可能性較低。我們主要透過避免持有估值偏高及下跌風險較高的資產，致力控制損失的概率。



由於目前經濟周期正處於晚期階段，投資者切勿過於樂觀，並需要注意目前股票及信貸市場估值偏高及易受下跌影響。



目前的主要風險包括，央行調整政策、工資及油價上升可能導致通脹升溫。雖然我們預期今年美國不會出現經濟衰退，但基於多項指標，我們認為2020年有可能出現衰退。我們使用股市認購期權作為有效途徑以把握企業信心及股市表現改善帶來的機會，並將新一輪股市疲弱對投資組合的破壞降至最低。



短期內，市場波動性將會增加，對投資組合採取防守性持倉是明智之選，能夠保護資本及將跌幅降低。筆者認為持有大量流動性資產有很多好處，可快速行動，並在市場出現調整時把握機會。因此，從獲取總回報的角度來看，我們認為流動性及防守性資產類別(如短期美國國債證券及高質素投資級別信貸)將成為關鍵的表現因素。



施羅德投資(澳洲)產品主管 Stephen Kwa

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