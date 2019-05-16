陳蓓敏：人幣波動　A股吸引力減

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易第十一輪談判，雙方仍各持己見，不願妥協，未來維持邊打邊談情況。雖然特朗普擺出一副不急於求成的模樣，但隨後其發言，見用詞放軟，更以「小爭吵」來形容。再加上中方不甘示弱，亦向價值600億美元的美國商品加徵關稅25%。雖然所徵貨值遠低於美國向中國貨品徵稅貨額，但也顯示出中方不願純粹處於捱打境況。美股三大指數在周一皆大幅下挫，道指跌逾六百點，納指跌3%。周二即見反彈，顯示投資者對貿談後向不是一面倒悲觀。因為中美雙方皆預留約三周作緩衝期，以作下台階。



指數公司MSCI公布將把26隻中國A股納入MSCI中國指數，當中18隻來自創業板，涵蓋企業總數達264間，納入因子將由5%上調至10%，本月28日生效。下兩次提升權重，為8月季度檢討和11月半年度檢討。然而，因貿易戰前景不明朗，人民幣更形波動，短線難以大規模吸引外資吸納A股。



5月開局至今，恒指累跌逾二千點，並曾失守250天線。友邦(01299)上周五公布首季業績，期內新業務價值按年升14%至11.7億美元，遜於市場預測的中位數19%，股價即被壓至75.6元才見反彈。首季業績，大體而言尚算合格可接受，新業務價值利潤率為63.6%，按年增長3.9個百分點。下星期三除淨，末期息連特別股息共94.3仙。建議候低吸納，目標價88元，跌穿71.4元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)(客戶持有友邦)

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