港股ADR收市靠穩　騰訊急挫至365元水平

美股持續回勇，但港股ADR指數未見方向，按比例計算，收報28,268點，無升跌。



大型藍籌個別發展，滙豐控股收報66.82元，較港收市升0.12元；騰訊控股收報365.26元，較港收市跌8.74元。



市場關注騰訊績後股價表現，該公司首季業績勝市場預期，純利按年增16.83%至272.1億元人民幣(下同)，非通用會計準則(non-GAAP)純利按年增14.29%至209.3億元人民幣。不過，彭博指首季收入增速為上市以來最慢。



截至今年3月底止首季度，騰訊錄得收入854.65億元人民幣，按年增長16.23%，當中貢獻最大的增值服務，期內收入按年僅增加4.47%至489.74億元。



究其原因，主要是市場關注的網絡遊戲收入按年微跌0.92%至285.13億元，其中，智能手機遊戲收入按年倒退2.3%至212億元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

