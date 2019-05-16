彭偉新：農行蓄勢　反彈上望3.7元

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股跟隨外圍作出反彈，曾一度升上28,400點以上水平。不過，整體上升動力似乎未能配合，相信仍然有不少的投資者只願意作短炒，當指數作出較明顯反彈時便先行沽出獲利。



在這種市況下，投資者仍難以掌握大市是否已經見底，尤其是恒指之前反彈上30,280點水平後，即使中美貿易關係當時未有再轉差，整體走勢亦已經轉弱，反映出市場投資者不相信恒指有更大的上升動力。而近兩個交易日在大市反彈後，亦見到有較多資金在尾市沽出，顯示有不少機構投資者在市況反彈時，普遍以沽貨離場為主，令到港股短期仍繼續下試28,000點技術支持。



近期港股受到中美貿易糾紛升級所影響而明顯受壓，其中以內銀股回調壓力較明顯，主要是市場擔心一旦中美開始貿易戰，會對內地的中小企產生極大的影響，拖累內銀股的資產質素。



農業銀行(01288)股價更由3月高位3.88元水平持續回落，最低跌至周二低位3.33元後反彈。雖然股價在周三反彈，不過，由於股價已經完全回調至去年12月24日低位，加上9日RSI已跌入超賣區，只要大市回暖，有望可帶動股價作出較明顯反彈，尤其是周三午後見到有較大資金流入，有望推動股價反彈。



策略上，投資者可以在3.35元水平買入，預期反彈動力可以推動股價重返250日線水平，上望3.7元，至於股價若跌穿3.2元應先行沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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