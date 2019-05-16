金曹：五月最大跌幅有數得計

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，作為專業期權操盤手，每天工作除了評估標的股票或指數的升跌趨勢之外，一個很重要的工作就是管理投資的風險價值(Value at Risk, VaR)。



對於投資者而言，賺錢當然開心，但假如出現了如五月十三日這種道指單日大跌671點的大時代事件，如有持貨，未問賺幾多，先考慮賠錢的可能性，這就是思考VaR的時間，我們需要平心靜氣的回答一個問題，「今個月最壞的情況會跌到甚麼價位？」。假如跌市時持有現金，那麼就要回答「如果繼續下跌，80%或90%概率可以跌到那裏才值得出手呢？」



第一個計算VaR的方法是盡量收集歷史數據，例如筆者收集了自1969年以來共50年的數據，將跌的年份依下跌幅度依次序排列，得出24個數據，由最差13.96%、11.94%、11.74%、11.68%、9.89%、8.9%......排起，排最後的第24位只跌0.15%。



如需要100%概率的最大虧損，即5月最壞打算，是以4月收市價29,699點計調整13.96%，跌到恒指25,553點則是50年一遇的事件，這是1998年亞洲金融風暴時出現的跌幅，估計今年5月收市時見25,553機會大概是零。



如要求90%概率，即是參考介乎第2及第3大跌幅的數據，大約是11.8%，那是1989年北京民運及天安門事件出現的跌幅，估計今年5月結算跌到26,200點概率只有約10%。如需要80%概率，即是參考第四及第五大跌幅的數據，大概是10%跌到26,800點附近。現時評估雖然結算低於26,800機會不大，但仍然是淡友的攻擊範圍。事實上當特朗普突然變臉增加關稅時，最活躍的Put就是27,000點，即是大戶選擇的向下對沖位。



套用期權公式，當莊家覺得一個月有80%概率會下跌10%，那引伸波幅大概是23.8%。暫時五月見到最高的恒指引伸波幅正好就是23.8%。可見專業投資者認為短線見到26,800的風險並不大。



期權及程式交易專家金曹

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