鄧澤堂：大市變數多　提防再掀跌浪

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，美國總統特朗普周三再在Twitter發多篇帖文，指在貿戰中，美國比中國處於一個更好的形勢，更呼籲美聯儲減息，令美國在貿戰中獲勝，美股略有反彈。恒生指數亦見同步反彈，惟仍受制於28,500點水平。



技術上，中美貿易戰的紛爭持續，短期難出現明顯反彈。同時，英國脫歐方面的前景亦未見樂觀，政治變數尚多，要提防仍有下試可能。投資者要關注反彈過後，跌浪或將會持續，留心有機會再次下試27,800點之下，甚至27,200點水平。



板塊方面，受貿易戰拖累，出口股很可能會跑輸大市，投資者宜謹記，短期基本因素未必會有所改變，故即使股份出現反彈，也宜盡量避開，勿博反彈。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

