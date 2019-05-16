楊俊文：港股大跌機會微

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，近一兩星期，因為美國總統特朗普突然提高中國商品關稅，令全球投資氣氛走弱，但筆者則認為今次無料到。



首先，去年全球資產市場急插是由兩個原因形成，一是美國聯儲局加息，其次才是中美貿易戰。美國加息預期更令港樓出現閃跌，直到特朗普干預，聯儲局才停止加息步伐。此次只是單一貿易戰因素，跌幅將去不到去年的一半，意味港股有機會跌二三千點，不過大跌的機會微乎其微。



第二，與之前波斯灣戰爭和歐債危機一樣，第一次發生威力最大，第二次再談的威力已經要打七折。事實上，貿易戰已經談了一年，波波折折，嘈完一大輪市場又會回升，相信港股短中線仍然在區間內上落為主。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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