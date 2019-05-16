林嘉麒：德意經濟靠穩 有利環球氣氛

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，周三大市氣氛轉為樂觀，皆因特朗普指中美互加徵關稅只屬「小爭吵」，強調談判未破裂；加上美聯儲三號人物指關稅可能對美國通脹產生重大影響、抑制美國經濟增長。



滬綜指有見底反彈迹象，恒指周二守於250天線，周三再收復100天線，走勢漸見好轉。雖然特朗普言論變化不定，或叫投資者卻步，惟估計短期內壞消息慢慢消化下，短期大市仍有望回穩，先看100天線28,150點水平支持，可適量增持股份。



市場漸見好消息。首先，歐元區首季度GDP同比初值為1.2%，季度環比初值為0.4%，均符合預期。期內歐元區經濟成績有驚喜，主要是德國數據有反彈以及義大利技術性衰退的結束。德國經濟從去年第4季的零增長反彈至首季度的0.4%；而義大利也從連續兩個季度的技術性衰退中復蘇，首季度經濟增長0.2%。短線歐元區經濟衰退陰霾淡化，有利環球整體氣氛，還記得三月環球股市因憂慮歐元區經濟衰退而急跌，這消息可利好外圍股指。



另一方面，國家昨日公布了兩個重要數據。2019年1至4月份，全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.1%不及預期，增速比1至3月份回落0.2個百分點，預期為6.4%。4月份社會消費品零售總額同比名義增長7.2%，同比增速較上月回落1.5個百分點，增速為2003年5月以來最低。上述增速低於2018年第4季的8.3%，也顯著低於2018年全年的9%。這表明，消費並未恢復，即使在經濟結構調整、促進消費、減稅的背景下，居民消費意欲並未加大。在經濟下行壓力比預期大之下，相信國家進一步加快經濟刺激政策推行機會高。近期市況回穩中，個別板塊有望短線部署。



再細看社會消費品零售情況，按類型分，4月份餐飲收入同比增長8.5%，商品零售額增長7.0%。其中，限額以上單位日用品類、中西藥品類、飲料類商品零售額同比分別增長12.6%、11.5%和9.7%，分別快於社會消費品零售總額5.4、4.3和2.5個百分點。這幾類板塊表現優於大市，尤其飲品股走勢不錯，可多加留意。相反，服飾、汽車和建材裝修消費同比負增長，增速分別為-1.1%、-2.1%和-0.3%，情況不單止未如理想，恐怕短期仍落後大市，投資時要小心避一避。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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