美股收市：道指升115點　Beyond Meat漲逾9%

傳美國總統特朗普計劃將汽車關稅推遲最多6個月，刺激美股三大指數低開後全面回升。道指低開131點後轉升，最多曾升192點，全日收報25,648點，升115點或0.45%；標指收報2,850點，升16點或0.58%；納指收報7,822點，升87點或1.13%。



個股方面，梅西百貨(Macy's)第一季度好過市場預期，其股價收跌0.55%。加拿大咖啡連鎖店Tim Hortons將引入人造肉初創公司Beyond Meat的人造肉產品，Beyond Meat股價全日急升9.09%。



「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，美國經濟增長很大程度上依賴債務，未來兩年出現經濟衰退的機會極高。他又指，聯儲局有七成機會在未來12個月內減息。



數據方面，美國商務部公布，當地零售銷售由3月增長1.7%，轉為下跌0.2%，差過經濟師估計放緩至增長0.2%。期內扣除汽車的銷售僅升0.1%，亦分別低過3月及市場預期的1.3及0.7%增幅。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

