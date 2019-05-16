特朗普宣布通訊行業受到威脅　國家進入緊急狀態

美國商務部周三（16日）將中國科技巨企華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單，令美國賣家需要從政府取得許可，才能推廣華為及這些附屬機構的產品。美國總統特朗普同日簽署行政命令，宣布因應國家的緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的外國生產電訊設備。命令雖然沒有指名道姓，但矛頭直指華為，明刀明槍地為禁止美國企業採購華為設備鋪路。



命令禁止美國企業購買或使用「對美國國家安全或對美國人的安全構成不能接受威脅」的公司所生產的設備。這項行政命令引述「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)，賦予總統調整商業政策的權力，應對威脅美國的國家緊急狀態。這項命令指示商務部與其他政府機構合作，在150天內擬訂執行計劃。



白宮強調沒有針對單一國家和企業，禁令也只涵蓋被「外國競爭對手」控制的企業。不過在特朗普簽署命令後不久，美國商務部就把華為和它70個附屬機構列入貿易黑名單。商務部強調有合理基礎相信「華為涉及危害美國國家安全的行為」。商務部長羅斯表示，有關舉措「避免美國技術被外國擁有的實體用於可能損害美國國家安全或外交政策利益的活動。」

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