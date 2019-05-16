【早晨評論精點】楊俊文：港股大跌機會微

2019年05月16日 05:27
  • 東網電視
    更多新聞短片

    財經評論：中國經濟大變局　香港角色須檢視
    http://bit.ly/2EcSTPC

    楊俊文：港股大跌機會微
    http://bit.ly/2Hmis2T

    鄧澤堂：大市變數多　提防再掀跌浪
    http://bit.ly/2Q83XlL

    古勝：憧憬新一輪政策市
    http://bit.ly/2w01H71

    金曹：五月最大跌幅有數得計
    http://bit.ly/30ps9Fk

    陳蓓敏：人幣波動　A股吸引力減
    http://bit.ly/2EbNad0

    【名家筆陣】施羅德：投資組合宜採防守持倉
    http://bit.ly/2Q6iONV

    溫灼培：歐美成另一貿戰區？
    http://bit.ly/2Vr0iAT

    【名家筆陣】易憲容：貿戰危在外資撤離
    http://bit.ly/2Htg7ly
    ─ ─ ─ ─ ─ ─
    「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm

    「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向
    http://money18.on.cc/connect/dqb.html