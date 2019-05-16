【深度解構】6大原因促使中國棄用人民幣做貿戰武器

今個月中美貿易戰迅速升溫，隨即嚇跌人民幣匯價，月內已累計貶值1.86%，但市場預期中國難以再靠人民幣貶值以抵銷關稅影響，彭博社經濟學家Tom Orliki更提出6大理由，解釋中國緣何不會以人民幣作為貿易戰的武器！



●刺激出口作用有限

過去十年，中國的貿易順差佔國家生產總值(GDP)的比例，已由7.6%下降至2.8%，即使人民幣貶值對出口影響大於進口，即是利多於弊，但作用已經遠不如以往。



●加工成本隨之增加

根據經濟合作與發展組織(OECD)數據，中國出口附加值當中，近兩成來自加工進口零件，如果人民幣貶值，這批進口零件的價格會隨之上漲，即是增加製造業成本，意味出口商受惠貶值的程度比估算更小。



●控制貶值速度會消耗外儲

中國在2015年8月起面對的人民幣貶值潮中，人民銀行共消耗了超過3,500億美元的外匯儲備，才成功消除市場上的人民幣貶值預期，前車可鑑。



●難提升實際匯率競爭力

雖然人民幣兌美元去年從高位貶值7%，抵銷了美國加徵關稅的部分衝擊，但以貿易計算的加權匯率保持平穩，意味出口商只對美國貨有更大競爭力，但相對其他地區，其匯率競爭力仍然不變。



●觸發其他貿易夥伴不滿

中美貿易戰屬於雙邊問題，但若然出現貨幣戰下的大幅貶值，將影響中國與所有貿易夥伴國的關係，或觸發歐盟、日本及其他地區的「憤怒」反應，損害中國在國際貿易市場的聲譽。



●匯率市場化「開倒車」

中國人民銀行在過去15年一直努力推動人民幣市場化，即是將匯率結構，由政府決定慢慢地轉向接近市場決定，如果重新將人民幣變成政策武器，意味市場化進程出現倒退。



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