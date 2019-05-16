【市前重點睇】騰訊ADR跌逾2%　油價做好

●美匯指數於97.56水平上落，港匯企7.8494，離岸人民幣(CNH)升至6.9033，圓匯低見109.6，歐元徘徊於1.120水平，英鎊挫至1.2844。金價見1,296美元。布油一度升穿72美元，紐油重上62美元關。道指期貨偏軟。



●美國總統特朗普簽署行政命令，宣布因應國家的緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的外國生產電訊設備。 https://bit.ly/2YsKvDm



●特朗普傳與白宮首席經濟顧問庫德洛就關稅問題出現意見分歧。



●避免貿戰升級，傳特朗普押後決定汽車關稅6個月。



●道指低開131點後轉升，最多曾升192點，全日收報25,648點，升115點或0.45%；標指收報2,850點，升16點或0.58%；納指收報7,822點，升87點或1.13%。 https://bit.ly/2WKZjNb



-「股神」巴菲特旗下投資旗鑑巴郡截至3月底止，持有亞馬遜48.33萬股股份，按亞馬遜周三(15日)收市價1,871.15美元計算，該批股票市值達到9.04億美元。



●港股ADR指數收報28,268點，無升跌。騰訊控股ADR收報365.26元，較港收市跌8.74元或2.3%。



●美國10年期國債孳息率跌3.71點子，報2.3732厘。



●美國財政部公布，今年3月中國減持美國國債104億美元，至總額約1.12萬億美元，為4個月內首次減持，但仍然是美國最大海外債主。



●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，考慮到目前經濟周期，聯儲局有依據對於加息前景保持耐心觀望；而考慮到通脹受控，加息壓力並不大。



●紐約期油收報每桶62.02美元，升0.24美元或0.39%；布蘭特期油收報每桶71.77美元，升0.53美元或0.74%。



●紐約期金收報每安士1,297.8美元，升1.5美元或0.1%。



●英國富時100指數收報7,296點，升55點或0.76%；法國CAC指數收報5,374點，升32點或0.62%；德國DAX指數收報12,099點，升107點或0.9%。 https://bit.ly/2Jm9lkT



●傳滬倫通面臨長時間推遲，2019年難以啟動。



●中國證監會副主席表示，全力提高上市公司質量，強化交易所和中介機構責任。



●國泰小股東轟燃油對沖長蝕。 https://bit.ly/2WFHCyB



●【深度解構】6大原因促使中國棄用人民幣做貿戰武器。 https://bit.ly/2Eau476



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