【股民熱話】見到呢3大凶兆　記得冇鞋挽屐走…

港股由月初高位30,082點，回落至周二(14日)低位27,926點，唔使1個月唔見咗2,156點，尚在考驗250日線28,000點關支持。股民心慌慌，難怪周三(15日)港股反彈，成交反而減少，皆因持貨信心不足，更不敢落場追貨。



雖然周三收市後騰訊控股(00700)公布的季績遠勝預期，但今時今日單憑騰訊之力能否「單天保至尊」，存在疑問。反觀短期中美貿易談判仍主導股市氣氛，缸邊友沽咗貨，唔會咁快買番貨；未及沽貨的，亦只係喺度等緊個好啲嘅位減磅，咁個市又可以反彈得去邊？



筆者認為，嚟緊缸邊友要密切留意，若然短期金融市場出現呢3個凶兆，唔好諗咁多，先沽為敬，走得快好世界。



第一個係關於人民幣。若然短期人民幣再度貶值，甚至跌穿7算，唔好諗咁多，沽港股！皆因人民幣貶值，會拖累中資股的估值，而中資股佔港股比重大，意味港股難逃一劫，仲有排跌！



第二個係關於內地經濟。首季內地的失業率為3.67%，在中美貿易戰之下，不但外貿出口企業受挫，外資加快撤出中國製造業，零售業亦見外資退潮。



由於這些產業僱用大量勞工，外資大舉撤離，將大大影響新職位的供應。再講，中美貿易戰持續，今年日子已過一半，企業對今年經營狀況已打定輸數，明年的展望就更加悲觀，即使官方加大對企業信貸的支持，可企業一旦出現信心問題，有錢都唔敢借，則單靠「放水」亦難力挽狂瀾。一旦見到內地失業率明顯上升，缸邊友記得走得快好世界，皆因這不但意味經濟進一步轉壞，更對社會穩定造成潛在負面影響，手尾長。



第三個自然係唔少得中美問題。目前中美雙方的矛盾主要集中在貿易問題。若然貿易談判沒有結果，雙方各自再加徵關稅，所謂「因利反目」，貿易矛盾或會深化並演變成中美兩國的政治矛盾。一旦中美交惡，全球經濟都唔會有樂土，屆時大家要為「現金為王」的日子作好準備。



到底未來會唔會出現以上三個凶兆，筆者沒有水晶球，但就絕不敢掉以輕心，尤其是周三見到內地公布的工業增加值及社會消費品零售總額表現均遜預期，消費市道開始走下坡，是當前內地經濟大忌。過去14億人口「眾志成城」槓桿炒作過富日子，全球矚目。可當14億人口對前景信心動搖，個人、企業以至於經濟發展都係「高不成，低不就」，如何捱過苦日子，重建增長軌道，相信同樣會係舉世矚目！



講到尾，中國改革開放40年，每次「危」都是「機」，相信今次都不例外。只是，身處呢啲時刻，歷史告訴大家，要以「安分守己，保存實力」來應對危險，往後才有條件分享到機遇！



東方產經專欄作者帥哥

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