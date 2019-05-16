調查：工行續膺最強上市公司　股神旗艦跌出500位

《2019年福布斯全球上市公司2000強》出爐，中國上市公司有史以來首次以大多數比例進佔十大名單中，四大內銀繼續打入十大之列，工商銀行(01398)連續第7年稱冠；建設銀行(00939)排行第三；農業銀行(01288)佔據第四位；中國銀行(03988)則佔第八位。



美國銀行表現亦佳，受惠於大幅減稅及利潤不斷攀升，摩根大通及美國銀行分別處於第二及第五位。不過，富國銀行受不當銷售醜聞困擾，由去年的第七位跌至今年的第十位。



至於「股神」巴菲特愛股蘋果公司排行第六；中國平安(02318)佔第七位；荷蘭皇家殼牌佔第九位。



不過，去年排名第四的巴菲特投資旗艦巴郡則跌出十大，更急跌至548位。在美國的通用會計準則(GAAP)新規下，公司因股票投資未變現虧損，去年第4季勁蝕253.92億美元，並因投資卡夫食品而作出大幅撥備。



今年2,000強上市公司的收入超過40萬億美元，總資產超過1.86億美元。當中，美國上市公司佔最多，共有575間，較去年的559間增加16間。其次為中國與香港，共佔309間，按年增加18間；而日本亦佔223間。



銀行及金融業成為最具代表性企業，共佔453間公司；建築業以123間公司緊隨其後；而油及天然氣公司亦佔110間。



上述調查涵蓋61個國家及地區的上市公司，根據公司收入、利潤、資產和市場價值的同等加權指標對綜合得分進行排名。



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