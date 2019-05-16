【港股收市】恒指升6點　騰訊跌逾2%

港股跟隨A股先跌後升，恒生指數早段曾跌218點，惟逼近二萬八關有支持，一度倒升110點，高見28,379點；收市報28,275點，升6點。國企指數收報10,811點，升7點，主板全日成交949億港元。



港股通(滬)錄逾25億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額394.88億元。港股通(深)錄逾7億元淨流入，餘額412.71億元。



騰訊首季業績有彈有讚，股價低開1.8%後曾倒升，尾市跌勢轉急，以全日低位365.6元收市，跌2.2%。友邦保險回吐0.5%；中國移動跌0.8%，合共拖低恒指93點。



美國封殺華為，將其列入貿易黑名單，電訊設備及晶片股捱沽，舜宇光學收挫5.1%，是表現最差藍籌；瑞聲科技跌2.9%。中興通訊跌6.1%；丘鈦科技跌2.9%；華虹半導體跌3.1%；中芯國際跌2.5%。



中資金融股撐市，四大內銀股升0.3%至1.3%；中國平安升0.7%。石油股隨油價向上，三桶油漲0.6%至1.6%。



醫藥股有追捧，中國生物製藥飆5.8%，是表現最佳藍籌；石藥集團升2.4%。希瑪眼科急升19%。



地產股做好，恒隆地產升3.7%；長實及新鴻基地產升1.9%；信和置業升1.7%；恒基地產升1%；領展升0.9%。



正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市觀望中美貿易戰發展，而中美近期的經濟數據疲弱，如貿易戰持續，將影響經濟與企業盈利，恒指有機會下試27,800點支持位，短線阻力位28,500點。



他指出，美國對華為的通訊設備實施全面封殺，對其他中資手機設備商有壓力，而今年手機設備的出貨量和毛利都未如理想，預料相關板塊短期仍然受壓。



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