A股快報：滬綜指升0.5%　有色金屬股炒高

滬深三大指數低開後反覆倒升，滬綜指收市升17點或0.58%，報2,955點；深成指升34點或0.37%，報9,293點；創業板指升4點或0.33%，報1,533點。



滬指成交2,262.03億元人民幣(下同)，深指成交2,960.07億元。滬股通餘額543.22億元，淨流出逾23億元；深股通餘額525.86億元，淨流出逾5億元。



有色金屬股升4%；農藥化肥及水泥股升逾2%；紡織機械、飛機製造、鋼鐵及次新股齊升逾1%；金融股升0.08%。陶瓷、開發區、電訊及造紙股偏軟。



美國將華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單，華為概念股下挫，東旭光電、深南電路及順絡電子跌逾5%；春興精工、飛榮達及立訊精密跌逾4%；光弘科技跌逾3%。美國總統特朗普簽署行政命令，宣布因應國家進入緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的外國生產電訊設備。



有色金屬股表現突出，中色股份、常鋁股份、煉石航空、廈門鎢業、五礦稀土及北方稀土等漲停；中國鋁業升逾5%；江西銅業升逾4%。



知識產權相關股份有支持，中國出版及博彥科技升停板；中國科傳升3%。國家知識產權局啟動面向2035年的國家知識產權強國戰略綱要的制訂工作。



新城控股升逾2%。據稱，其計劃通過發行美元債償付境內信託貸款。



中簡及寶豐首日掛牌，股價雙雙飆逾4成。



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