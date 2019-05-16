【即市分析】日清食品轉強　原來炒呢個概念…

東方產經專欄作者桃桃：純素肉類產品製造商Beyond Meat本月初在美國上市，首掛當日已大升1.6倍，其後持續攀升，以高位85.45美元計，較招股價每股25美元，狂飆2.4倍。另外，中外大孖沙近期亦紛紛投資「未來食品」行業，反映呢個概念有價有市。留意到港股市場有隻股份亦被看好具相關憧憬，難怪股價近日可逆市呈強。



內地券商國盛証券日前報表報告，建議可留意日清食品(01475)。該行認為，其母公司日本日清3月與東大宣布，首次成功利用牛肌肉細胞培養人造牛排，未來有望推出「人造肉」產品，而日清食品負責中港澳銷售，料可望受惠。



雖然最後能否成事仍言之過早，但非洲豬瘟疫情已蔓延到香港，「人造肉」可撇除呢個食安風險，且素食潮流未來料漸趨普及。資金亦反映市場睇法，近期大市偏弱，惟該股卻連日在大成交下飆高，或預示市場對其樂觀憧憬。



事實上，日清基本因素不俗，首季多賺25%至9,167萬元，且業務主打民生需求，亦有一定品牌知名度，未來不乏增長空間。該股年初由3.3元展開反彈浪，昨日一度升穿5元關，現價估值處合理水平，若然「未來食品」概念持續發酵，所謂「物以罕為貴」，股價有再升潛力，目標先睇前高位5.3元，4.8元支持不宜有失。

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