4月內地四大一線城市新盤售價　廣州續跑贏

國家統計局公布4月份70個大中城市商品住宅銷售價數據。四大一線城市新建商品住宅銷售價格中，按年及按月計，廣州升幅續為最大。(附圖)



至於四大一線城市二手住宅銷售價格，北京按月及按年皆升0.6%；上海按月升0.5%，按年跌1%；廣州按月跌0.4%，按年持平；深圳按月升1.1%，按年升3.8%。



統計局城市司高級統計師劉建偉表示，4月份一二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均略有擴大；三線城市新建商品住宅銷售價格漲幅回落，二手住宅漲幅與3月相同。



當中，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.7%；二手住宅銷售價格升0.8%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別升12.3和8.3%。三線城市新建商品住宅銷售價格升11.3%；二手住宅銷售價格上漲8.4%。



外電按數據測算，4月70個大中城市新建住宅銷售價格按年上升10.7%，3月上升10.6%；按月上升0.6%，3月上升0.6%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

