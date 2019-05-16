績後股王：大行續撐騰訊　目標價最高睇471元

騰訊控股(00700)今年純利按年增16.83%至272.1億元人民幣，好過市場預期，惟彭博社指其首季收入增速為上市以來最慢，騰訊周四(16日)股價一度跌1.8%，低見367港元。大部分大行依然撐騰訊，評級普遍為「買入」，當中以麥格理看法最牛，目標價471元。高盛則調低其目標價至418元，評級維持「買入」。



四家大行調升騰訊目標價。交銀國際將目標價由454元調升至457元；瑞銀將目標價由400元調升至450元；野村將目標價由427元調升至432元；法巴將目標價由390元調升至425元。



不過，高盛、花旗及德銀未有跟大隊。高盛將目標價由433元調低至418元，預計騰訊在廣告、金融科技、雲計算及非遊戲增值服務(VAS)的業務增長較為平穩，所以收入於2019年、2020年及2021年將會分別下跌1%、3%及3%，而非美國通用會計準則(non-GAAP)下的每股盈利亦分別下跌2%、3%及2%。花旗亦將目標價由453元調低至448元，指其網劇延遲上線將影響公司未來數季的廣告收入及線上視訊訂閱數量。德銀則將目標價由416元調低至405元。



摩根士丹利指，騰訊首季收入較該行預期低4%，non-GAAP純利則較預期高出5%。隨着次季愈多遊戲獲得版號以及取得收益，料股價會有上升空間，目標價睇430元，評級為「增持」。



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