績後股王：許繹彬料本月股價走勢較反覆

騰訊控股(00700)業績備受市場關注。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，騰訊於周三收市後公布首季業績，表現符合市場預期，收入按年增長16%至854億元人民幣，盈利亦按年增長14%。



當中，較受市場關注的遊戲業務表現不俗；網絡、社交及媒體廣告等收入亦見增長，惟受到經濟拖累而致增速有所放緩，因此若第二季經濟不穩或會讓騰訊遊戲以外的業務受到挑戰。



金融科技及企業服務業務表現更令市場驚喜，收入按年上升44%，主要受商業支付及雲業務所推動。他相信此業務或成為騰訊未來數年的重大收入支柱之一。騰訊周四股價低開，可能與業務並無太大關係，主因或是MSCI擴大A股納入因子令騰訊權重攤薄而面臨沽壓，相信騰訊在本月29日MSCI擴大A股納入因子生效前，股價走勢可能較為反覆。



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