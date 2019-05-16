【即市分析】新經濟股有動靜　追唔追得過？

東方產經專欄作者股博士：港股近日跟隨中美貿易戰風向而動，起落難料，都係專心揀個股或較具勝算的板塊贏面更大。



近期見新經濟股起動，小米集團(01810)在印度推智能手機自動銷售機，股價昨日(周三)升3%；美圖公司(01357)股價連升3日，昨日跑贏大市升11%；美團點評(03690)升3%收報60.2元，衝破60元關；金山軟件(03888)首季業績勝預期，績後獲多間大行唱好，股價升6%，整體板塊氣氛唔錯。



值得留意，內地科創版將於6月起動，變相增加唔同類型的科創企業上市融資渠道，整個市場大咗，容易營造投資的氣氛，有利行業加速發展之餘，亦對原本在港上市的新經濟股估值有支持作用。



富時羅素指數去年決定將A股納入，整個納入過程會分成三階段，首階段將於今年6月起生效(納入20%)，次階段於9月納入40%，第3階段於2020年3月納入40%。咁數數手指，下個月就係大日子，市場估計首階段將帶來100億美元的被動資金淨流入量，中資股估值獲支持，新經濟股唔多唔少會受惠，加上年內北水(港股通)如無意外會納入同股不同權股份，亦會為新經濟股帶來新的「水」源。



此外，受中美貿易戰影響，近期內地經濟數據表現唔多靚仔，顯示舊經濟仲有排煩，刺激經濟必須借力新經濟潛力。傳聞短期內地將就5G發放臨時牌照，且看能否刺激新經濟股表現。



總括而言，短線新經濟股人氣尚待轉熱，惟悲觀之餘，亦不忘存在正面的因素，可因應市場氣氛，小注怡情，只要嚴守止蝕紀律，短炒亦無不可。

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