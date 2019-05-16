A股快報：華為概念股受壓

美國將華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單，華為概念股顯著下挫，光弘科技(300735.SZ)及順絡電子(002138.SZ)皆跌5%，立訊精密(002475.SZ)、深南電路(002916.SZ)及春興精工(002547.SZ)均跌4%，電連技術(300679.SZ)跌3%。



美國總統特朗普周三(15日)簽署行政命令，宣布因應國家進入緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的外國生產電訊設備。



美國商務部隨即將華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單，令美國企業需要從政府取得許可，才能推廣華為及這些附屬機構的產品。



華為今日(16日)回應傳媒稱，公司是5G電訊設備領域的領導者，願意和華府溝通保障產品安全的措施。若美國限制華為，不會令美國更安全，亦不會令美國更強大。



華為又指，不合理的限制會侵犯公司權利，引發其他嚴重的法律問題。



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