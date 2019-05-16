【即市分析】騰訊業績好壞參半　應如何部署？

東方產經專欄作者帥哥：「股王」騰訊控股(00700)首季業績表現好壞參半，股價今早(16日)先跌後回穩，現微升0.2%報375元。



集團期內盈利按年增長16.83%至272.1億元人民幣(下同)，優於市場勝預期。不過，收入增長卻未如理想，按年僅增16.23%至854.65億元。



其中備受關注的智能手機遊戲收入按年跌2%至212億元。而首次單獨披露「金融科技及企業服務」收入，主要反映支付及雲服務的表現，亦成為市場焦點。該業務首季收入按年升44%至217.89億元，佔整體收入25%，僅次於網絡遊戲，有分析預期該業務將成為增長動力。



績後多間大行發表報告，其中瑞信認為騰訊首季業績好壞參半，Non-GAAP純利勝預測是基於成本控制較佳，但金融科技及企業服務的增長稍為差過該行預期。而高盛及花旗雖維持其「買入」評級，惟分別下調目標價至418元及448元。



由此可見，市場對騰訊今次業績表現偏向審慎樂觀，值得留意的是，該股績後將面對在MSCI指數的權重遭攤薄所帶來的沽壓，加上大市氣氛轉差，相信短線難有大升空間。



現時股價主要在50日線約372.6港元附近徘徊，不妨以該水平作為短線強弱分界線，重返其上，則繼續於375至400港元之間上落，若確認失守，則有機會下試100日線約351港元水平。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

