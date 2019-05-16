新股專輯：海天地悅旅將翻新3間酒店及度假村

周四(16日)新股市場熱鬧，優閒旅遊集團海天地悅旅(01832)及中國福建工業材料供應商星宇控股(02346)首掛。



海天地悅旅執行董事蘇陳詩婷表示，雖然中美貿易戰升溫，但由於顧客具一定消費能力，而且其客源不單止來自中國，亦有南韓、日本等地的旅客。加上現時旗下酒店所在的塞班島及關島，對比其他海島有其優勢，故不擔憂貿易戰會影響公司表現，但強調希望中美間的貿易關係可以得到解決。



她又指，公司計劃斥資逾5,000萬美元翻新旗下3間酒店及度假村，將優先翻新公用空間，再到套房，藉此把現時酒店由中端升級至高端級別，平均房價由現時140美元增至180美元。



她續指，計劃今年先翻新旗下關島度假村，之後每6個月翻新1間，坦言翻新工程會影響現時的入住率，但預料翻新中的酒店入住率將不低於70%，而整體酒店入租率不低於85%。另外，公司現未有計劃引入賭場。



海天地悅旅引入莎莎國際(00178)主席郭少明夫婦為基礎投資者，該公司副主席兼行政總裁陳亨利指，郭為其好友，希望未來雙方有合作機會。



另外，星宇控股主席、行政總裁兼執行董事呂竹風指，集資約四成將用於提升公司產能，主要是升級舊有設備，預料產能會由現時1,900多噸增至2,100多噸，將以發展高端產品為目標。



至於中美貿易戰會否影響公司生意，他指，公司未有產品出口至美國，故相信影響不大。



對於獨立股評人David Webb周三(15日)晚發表文章指，星宇控股的招股書在獨立非執行董事范駿華的簡介履歷上，有誇大的嫌疑，呂竹風回應，相信律師的專業程度。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm