【專家樓評】汪敦敬：貿易戰會否令樓價回落？

嘩！貿易戰今次真的打了！香港樓市會如何？各位將會見到甚麼眾生相？遲些樓價會否調整？調整之後又會否回升？之後會否有很多人轉軚？



其實各位毋須理會市場氣氛的變化，因為事實發展與市場氣氛往往是沒有關聯。通常遇到消息上的衝擊，市場會有3個階段的反應：



第1個階段：「冇料到」，繼續原定的立場，這個階段似乎已經過去了。第2個階段：「唔出聲」，不置可否，兩邊都保留。第3個階段：大部分人逐漸轉軚，相信去年年尾各位都見不少相關例子了！



筆者是講真話的，所以會繼續分享自己的理論。



類似貿易戰如此大的衝擊，各位應該要預樓市的氣氛，甚至上升的節奏都很可能會被影響，但無論如何，市場都會Back To Basics，即重返基礎結構去發展。暫時除了「人嚇人」、「自己嚇自己」的觀點外，其實沒有實際的數據反映貿易戰加劇會影響樓市的上升趨勢，負面因素既然有人講，那麼筆者就提醒各位今年下半年可能出現的利好因素。



第一：現時香港仍然處於連續4個月的資金上升趨勢，即是M3(泛指總存款量)連續4個月均是破頂新高。



第二：目前市場估計聯儲局今年12月減息的機會飆升至68.1%，若12月不減息，明年1月的減息機會高達72.4%。



第三：香港的租金趨勢，如果少了人買樓，自然就會多了人租樓，今年與去年有別的是，樓價上升是因為租盤減少。



基於以上因素，你不會因為不買樓而避免到不買樓的風險，即是樓價在歇息完之後再持續上升的風險，買樓與不買樓的風險皆不能忽略。



祥益地產總裁 汪敦敬



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