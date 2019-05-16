【專家樓評】黃詠欣：教你轉按慳息大法！

筆者為大家分析一下，轉按能否真的做到「免息供樓」呢？現舉個實例說明，假設物業尚餘貸款額300萬港元，供款年期30年，按揭息率為2.375%，首2年利息支出為139,328元。如果只做轉按不套現，維持貸款額300萬元的話，以目前普遍銀行現金回贈有約2.1%計，現金回贈為63,000元，這個做法雖然可抵銷部分利息開支，但未能做到免息供樓。



如何減輕更多利息支出呢？方法竟然是加大貸款額！假設過去兩年物業價值已升約200萬元，如果轉按時將貸款額加大至500萬元，所得現金回贈便會增加到105,000元，同時將套現所得的200萬元(貸款額500萬減償還300萬)，存入按揭儲蓄掛勾戶口收取利息，兩年可獲利息收入為95,000元。這樣銀行現金回贈105,000元+所得利息95,000元–首兩年利息支出232,214元=兩年實際付出利息約為32,214元。



上述做法雖然仍然未做到完全免息供樓，不過相對於不做轉按下，就要付出超過13.9萬元的利息，現在則將利息支出大減至3.2萬。若然大家有更高回報的投資計劃，套現所得的200萬元更可能賺得更理想回報，隨時完全抵銷利息支出！



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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