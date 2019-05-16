人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘　離岸人民幣回軟

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，降至1.96厘；1、2星期拆息報2.55至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.25至3.59厘。



16/5/2019

隔夜 1.96050厘

1星期 2.55950厘

2星期 2.85500厘

1個月 3.25750厘

2個月 3.28883厘

3個月 3.45433厘

6個月 3.50517厘

12個月 3.59817厘



15/5/2019

隔夜 2.07000厘

1星期 2.88767厘

2星期 3.06600厘

1個月 3.31200厘

2個月 3.36283厘

3個月 3.56017厘

6個月 3.59067厘

12個月 3.70433厘



人民幣兌美元走勢窄幅上落，離岸人民幣(CNH)由6.9025回落至6.9148，最新報6.9116；在岸人民幣(CNY)亦由6.8862，回升至6.8714，最新報6.8780。



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