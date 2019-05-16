【專家樓評】張翹楚：貿易戰對樓價有何影響？

網上流傳着中美貿易戰下，美方要求達成談判共識的條件非常苛刻，雖然無法證實內容孰真孰假，但肯定的是中美貿易戰不是一個過渡性問題，往後依然會不斷發生，原因是美國與中國的貿易逆差自中國於2001年進入世貿(WTO)後，由830億美元擴大至上年度的4,192億美元。



香港作為外向型經濟，加上作為全球五大的物流港，首當其衝將會是進出口業務，當航運與物流業務受影響，物流倉儲物業也會受拖累。其次，受影響的是涉及中國原材料或組裝的產品，如電子產品及衣飾產品，這一波會間接影響中、高端零售物業，連帶影響相關業務的附屬辦公室及後勤辦公室中的人手需求，從而影響二線地區的甲級寫字樓市場。到最後，若然整體經濟沒有起色，導致大幅裁員，那當然連一般住宅物業也會受波及。



在這個資訊發達的年代，投資者對市場變化十分敏感，但按以上分析，一般住宅物業因是市民的基礎生活需要，加上本港住宅供應短缺，未到最後一步也不會輕易令住戶賤價而沽，因此千萬別一時衝動撻訂或沽出自住單位，否則短期不利消息過後反彈，就後悔莫及，況且貿易戰這類不利消息將會變成新常態，預料市場的波動反應將愈見減慢。



泓亮諮詢及評估董事總經理 張翹楚



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