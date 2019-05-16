【專家樓評】劉嘉輝：私樓落成量增加背後有因

據政府資料顯示，未來5年的私人住宅單位落成量數字將有所上升，由2019年至2023年平均每年的落成量有約1.88萬伙；相比過去15年，即2004年至2018年平均每年的落成量1.39萬伙，大約上升35%。然而，有關數字對比1997至2003年的7年間，平均每年約2.39萬伙的落成量，則有顯著差距。



筆者認為，除單位落成量數據外，亦要留意住宅單位樓面面積，估計未來5年每年平均有約1,040萬方呎樓面落成，較過去15年平均每年有960萬方呎樓面落成量，上升約8%。



事實上，更重要的是「單位面積」，鑑於單位落成數字升幅，大幅超過樓面面積的升幅，因此每個單位的平均實際面積是減少了。筆者估計，未來5年平均每個單位面積約為550方呎，有關數字較過去15年約690方呎，將大幅減少約2成。



換言之，雖然單位數目增加，惟單位面積卻「不升反跌」。故此，新盤單位愈來愈細現象，不無道理。



美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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