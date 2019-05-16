m18講場：海天地悅旅主席化身旅遊大使滿場飛

今日(16日)新股市場好熱鬧，優閒旅遊集團海天地悅旅(01832)及中國福建工業材料供應商星宇控股(02346)齊齊首掛。



海天地悅旅主席兼非執行董事陳守仁雖然已年屆88歲高齡，但身體仲好壯健，開心到滿場飛。在致辭時仲好有中氣，講嘢夠晒大聲，場內唔少嘉賓都讚陳主席「聲氣」夠。



佢仲話好開心見到公司上市，興之所至仲化身成為關島及塞班島旅遊大使，叫大家有機會可以去下海島感受下度假風情，放鬆放鬆！



海天地悅旅送咗個琉璃鼎畀聯交所做紀念品，可惜頂唔起股價，開市報3.3港元，較招股價3.54元跌6.77%。驟眼睇個琉璃無乜特別，其實暗藏玄機，鼎嘅兩隻耳仔係藍色，而中間鼎身係綠色、黃色，代表「海、天、地」，正正係公司名同業務所在地關島及塞班島嘅象徵！



至於星宇控股就送咗幅書法，大玩諧音之餘，仲等你可以一眼睇明公司業務。



星宇係燒結釹硼磁性材料生產商，唔研究一下，真係唔多明佢做乜。書法寫上「磁質以恒」，用普通話讀，即係「持之以恆」。燒結釹硼磁性材料係磁質一種，好多電子零件都用得到，例如手機零件及新能源汽車零件等。



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