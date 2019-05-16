陳正犖：加元表現勝澳紐元

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，近期中美貿易緊張局勢升溫，預期中美要達成協議，可能要待至7月中。期間，匯市有機會維持區間上落。由於市場焦點有機會由歐洲相關問題，轉移至中美貿易和亞洲區，歐元和英鎊或溫和受惠，但商品貨幣澳元和紐元，以及美元則可能受壓。



加元方面，加元波動性低於大部分主流貨幣，中美貿易爭端升溫，加元防守性可能較強。此外，上周五加拿大公布的就業數據強勁，4月份就業人數增長10.65萬人，工資增長按年達2.6%，料今年加拿大央行或不減息，亦可能利好加元。



技術上，美元兌加元多次上試1.35水平均未能企穩，加上反彈幅度已達由去年底至今年1月底跌浪的三分之二，料進一步上行空間有限，短期或先行於1.337至1.3524區間上落，下一支持為1.3297。

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