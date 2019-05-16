【午市重點睇】港匯企7.849　金價強見1299美元

2019年05月16日 12:03
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    ●美匯指數在亞洲市續企97.5水平；圓匯報109.5；歐元兌美元報1.120；英鎊報1.284。港匯曾弱見7.8499，最新報7.8491。離岸人民幣(CNH)一度回落至6.91水平。金價未能突破1,300美元關，曾觸及報1,299美元，布油續在72美元樓上，紐油報62.3美元。道指期貨持續偏軟。

    ●港股反覆，恒生指數半日升68點或0.24%，報28,336點，騰訊績後跌0.86%，醫藥股強勢。https://bit.ly/2YDCSu7
    -異動板塊：華為被封殺，電訊設備股捱沽。
    -渣打在倫敦回購逾137萬股。
    -中國畜牧業協會指非洲豬瘟屬災難，萬洲續反彈。
    -興業新材料中途停牌。

    ●績後股王：
    -黃國英指騰訊受雲計算業務拖累。

    ●【即市分析】
    -新經濟股有動靜，追唔追得過？https://bit.ly/2vXviy2
    -日清食品轉強，原來炒呢個概念... https://bit.ly/2YteNGb
    -散戶該如何看待反彈市？https://bit.ly/2VvATWN

    ●A股快報：3大指數半日收升0.02%至0.28%。https://bit.ly/2W6lq3x
    -華為概念股受壓。

    ●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2E6GCfJ

    ●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續降至0.8厘；1個月期企1.74厘水平。

    ●人民幣中間價下調39點子，報6.8688。

    ●人行不展開公開市場操作，無逆回購到期。

    ●4月內地四大一線城市新盤售價，廣州續跑贏。

    ●調查：工行續膺最強上市公司，股神旗艦跌出500位。https://bit.ly/2VuKlJM

    ●美國財政部長姆紐欽預期，將前往北京繼續磋商中美貿易問題。
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