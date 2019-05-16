【瑞通推介】資金追買騰訊認購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普指中美互相加徵關稅只屬「小爭吵」，市場預期雙方談判未破裂。另有傳特朗普計劃將汽車關稅推遲最多6個月，道指先跌後升，收報25,648點，升115點。



恒指周三(15日)收報28,268點，升146點。周四(16日)早段一度回軟。其好倉(牛證及認購證)周三淨流出逾5,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,300萬元，反映較多投資者認為大市調整未止。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，熊證街貨重貨區為收回價29,087至29,099點。



騰訊控股今年首季盈利272.1億元人民幣，按年增長17%，勝預期。收入按年增長逾16%至854.65億元人民幣，則較預期差。另備受關注的智能手機遊戲收入按年跌2%，至212億元人民幣。該股周三收升近1%於374元，周四低開近2%、創1個月半低位，其後跌幅逐步收窄，更曾倒升，觀察能否企穩50天線(372.6元)上，上次明顯失守此平均線為去年11月底，可視此為短線強弱分界線。業績過後，該公司將面對在MSCI指數的權重遭攤薄所帶來的沽壓，限制了股價短期的升幅。周三分別有逾2,100萬和2,800萬元淨流入其好倉和淡倉。周四早段即市資金傾向追入其認購證。



中國恒大4月份合約銷售金額約為584.1億元人民幣，按年增長15.9%；今年首4個月累計合約銷售金額1,780.1億元人民幣，按年跌16%。股份周三逆市收跌，23元關和250天線同樣得而復失，14日RSI踏入28的超賣水平。周四早段靠穩，暫受制於23元。周三有逾70萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄2萬元淨流出。



聯想集團計劃推折疊屏電腦，股份周三收6.45元，漲3.2%，收復約6.35元的100天線。公司將於下周四(23日)公布末期業績，翻查截至去年底第3季業績，公司由虧轉盈，主要受惠個人電腦業務盈利改善、手機業務首錄盈利，當時股價績後單日急升近12%。周四早段股價偏軟，徘徊在6.4元水平，6.78元的10天線可視為阻力。周三有10萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦錄逾20萬元淨流出。



將於下周一公布首季業績的小米集團，周三升3.6%報10.48元。集團近日公布擬回購最多10%的公司股份，另集團今年首季繼續在印度保持領先的位置。該股周四早段升至10.7元見阻力，暫仍受制於多條主要平均線。周三分別有108萬和3萬元淨流出其好倉和淡倉。



美國總統特朗普宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，市場揣測主要針對華為及中興通訊在5G電訊領域優勢，相關股份周四早段下挫。另外，向華為供應手機零件的舜宇光學及瑞聲科技亦下挫，當中舜宇跌幅較大，挫約5%，於藍籌中表現「包尾」，技術上跌穿100天線(86元)，於1月底開始一直守穩此平均線。周三舜宇未有明顯的資金流向。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(12418)，行使價29,600點，2019年8月到期，實際槓桿18倍。貼價、中短期沽證(12436)，行使價27,400點，2019年8月到期，實際槓桿11.7倍。



騰訊貼價、短期購證(16630)，行使價388.2元，2019年7月到期，實際槓桿12.1倍。輕微價外、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿7.5倍。



恒大價外、短期購證(16117)，行使價26.8元，2019年7月到期，實際槓桿6.8倍。



聯想輕微價外、中短期購證(28315)，行使價7.5元，2019年10月到期，實際槓桿6.3倍。



舜宇光學價外、中短期購證(27605)，行使價108.8元，2019年9月到期，實際槓桿5.7倍。



中國人壽輕微價外、中短期購證(28462)，行使價20.03元，2019年8月到期，實際槓桿8.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67029)，收回價27,510點，槓桿比率45.5倍。熊證(60455)，收回價29,390點，槓桿比率15.7倍。



騰訊牛證(58032)，收回價362.2元，槓桿比率28.4倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率10.8倍。



舜字光學牛證(59694)，收回價79.8元，槓桿比率8.3倍。



小米牛證(64112)，收回價9.41元，槓桿比率5倍。



鐵塔牛證(64151)，收回價1.93元，槓桿比率7.3倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率19.7倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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