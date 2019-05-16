哈爾濱銀行與度小滿簽署戰略合作協議

哈爾濱銀行(06138)公布，今日(16日)與度小滿科技(北京)(簡稱「度小滿」)簽署《戰略合作協議》。



據該協議，公司及下屬機構與度小滿及其關聯機構將在零售金融、金融科技、普惠金融、支付結算、同業金融以及智能行銷等領域全面深化戰略合作，雙方給予對方在協同創新的產品、系統、項目的優先權利，並建立密切的合作夥伴關係，共同促進雙方的業務發展。



另外，公司公布，與非全資附屬公司哈爾濱哈銀消費金融(簡稱哈銀消金)、度小滿(重慶)科技於4月29日簽署《關於哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司之增資協議》。據增資協議，度小滿擬認繳哈銀消金新增註冊資本4.5億元人民幣(下同)。



該增資已於本月10日取得《中國銀保監會黑龍江監管局關於核准哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司增加註冊資本和調整股權結構的批覆》。增資完成後，哈銀消金的註冊資本將由10.5億元增至15億元，其中該公司的持股比例為53%，度小滿的持股比例則為30%，其他獨立第三方股東的持股比例合計為17%。



此外，在法律法規、監管規定允許的前提下，度小滿及哈銀消金將開展全面的業務合作。



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