富時羅素：納入A股進程最快明年第3季加快

全球指數公司富時羅素(FTSE Russell)將於6月進行首階段納入A股計劃，公司亞洲區董事總經理白美蘭接受外電訪問時表示，納入A股第一階段第一步的加入名單將在5月24日確認，6月24日生效。



富時羅素於首階段納入A股後，屆時A股在富時新興市場指數的權重將為5.5%。白氏稱，未來權重的提高取決於第一階段的實施，以及A股為外國投資者進入所做的發展，納入進程最快有可能在明年第3季加快。



中國規定外資對單個上市公司合計持股不得超過股份總數的30%，白氏指要達至30%的限制其實很快，期望有關的持股比例可以放寬，因為對於指數公司而言，指數中現有成分股最少要有10%的境外投資者可投資的餘額比例，否則成分股的自由流通量會被削減；非成分股的比例為20%，否則不能加進新興市場指數。



白氏又建議，中國可取消互聯互通的選股限制，以互聯互通買入A股時可以直接買入在岸人民幣，解決中國和香港兩地的交易假期差異等。

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