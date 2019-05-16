樓價UPDATES︰用家無懼貿戰　708萬買北角盤

近日中美貿易戰加劇，市場仍有用家趕入市買樓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鴨脷洲海怡半島18座高層G室，實用面積888方呎，屬三房套間隔另有多用途房，向西南望海景及園景。原業主3月份放盤，原叫價1,890萬元，最終願減60萬元，以1,830萬元將單位易手。



●北角建華花園中層C室，實用面積398方呎，屬兩房間隔，景觀開揚。原業主叫價710萬元，最終只願減2萬元以708萬元將單位易手，實用呎價17,789元。據悉，買家原是同區租客，見樓價及租金不斷上升，於是覓盤入市。



●柴灣杏花邨21座低層6室，實用面積474方呎，為兩房間隔，以770萬元成交，折合實用呎價16,245元。



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九龍區

●茶果嶺麗港城11座低層F室，實用面積517方呎，為兩房兩廳間隔，外望內園景觀。原業主於3月份以840萬元放售，及後微減8萬元以832萬元交吉沽，實用呎價16,093元。



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新界區

●粉嶺綠悠軒5座中層C室，實用面積612方呎，屬三房連套房間隔，以750萬元易手，實用呎價12,255元。



●馬鞍山居屋錦英苑F座低層1室，屬兩房間隔，實用面積401方呎，據悉原業主早前叫價約520萬元放售，雙方議價後終以已補價自由市場價490萬元成交，實用呎價12,219元。據了解，新買家早前出售自住物業，原有意轉租樓待合適時機再入市，惟有見樓市升勢持續，憂慮愈遲買愈貴，因此買入上址。

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