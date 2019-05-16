被沽空機構狙擊　李澤鉅：點會睇唔明話我哋錯？

長江和記實業(00001)早前被沽空機構GMT Research狙擊，主席李澤鉅在公司股東周年大會上被「六、七位股東」問及此事，他叵應指，「依間係長江和記，我哋啲數一定係專業」，帳目經過很多專業人士、集團內務部門、以及幾家信貸評級機構和不同銀行過目，絕對沒有機會隱瞞。



「反而調返轉頭，我諗因為我哋啲資料充分，份annual report(年報)愈嚟愈似本電話簿，又真係要讀多啲書先睇得明，嗰份嘢我無辦法再簡化⋯⋯我哋係寫到好詳細，有啲人一唔為意就好容易睇錯。最奇怪係，任何人睇唔明，你應該係搵我哋問，點會睇唔明話我哋錯？」



被問到「點樣對付」GMT，他笑言：「唔使對付啦」，股東、銀行、評級機構及監管機構等都不關心，「佢哋(GMT)搵食啫......想搵食啫！(台下眾笑)我哋無仇人，睇唔明就問人囉！」

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