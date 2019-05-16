唔用華為？ 李澤鉅：跟當地法規行事

中美貿易戰愈演愈烈，美國總統特朗普最新頒布行政命令，封殺內地電訊設備商華為。長江和記實業(00001)主席李澤鉅笑言「好彩我哋無喺美國做電訊」，強調集團在其他國家的電訊業務跟從當地政府的考慮，但如果華為價格便宜及好用、又不受當地政府禁止，為何不用？



他稱，長和的港口碼頭業務遍布全球，提供較好的安全網，中美貿易戰的影響是要應對，但不是擔心。聯席董事總經理霍建寧補充，中美貿易摩擦確實會影響鹽田(鹽田國際集裝箱碼頭)及香港(香港國際貨櫃碼頭)，但長和在兩者的權益已分別減至約15%及約30%，上海的碼頭既做歐洲又做國內生意，其他內地碼頭規模很小，而且印尼、泰國、越南和馬來西亞的碼頭業務可望彌補，中美貿易戰對集團的影響只會是除息、稅、折舊和攤銷前盈利(EBITDA)的0.5%，「請大家放心」！



基建業務方面，李澤鉅直言，中美貿易戰的影響就更加小，「水、電、煤、倒垃圾、垃圾變能源......影響微乎其微」。



另外，談及英國脫歐，李澤鉅表示相關事宜已在社會上引起廣泛討論，但長和在英國的業務成績不錯，「尤其是我哋好多行業係比較基本...你無水唔夠無電話辛苦，至少我啲細路係咁」；女士花在化粧品的錢幾乎不受影響，因此屈臣氏比較穩定。他強調，長和不在風險最大的業務，因此好處在於「遇上壞事時」抗逆能力不錯。他又指，儘管集團無法控制匯率波動，但如果用本地貨幣去看，長和的業務不錯。



對於有股東抱怨長和股價表現，李澤鉅表示「股價我哋無得交功課」，長和交出的是盈利和現金流，近期再新增一項是盈利質素。「霎眼嬌(刺激股價短期走勢的業務舉動)我哋唔係唔識，但路遙知馬力，世界變動大，大家就知道盈利質素嘅緊要」。



至於會否增加派息，他表示自己也是長和股東，也希望公司增加派息，但公司也要追求增長和財務穩健。被問到為何不欲回購股份，他表示「回購不能公開答，呢個係基本嘅corporate governance(企業管治)」。



市場早前傳出騰訊(00700)有意競購新加坡基金淡馬錫的手上屈臣氏部分股份，霍建寧回應指，淡馬錫想出售手上10%屈臣氏股份，但長和與淡馬錫關係很好，對方對屈臣氏也十分有信心，否則當年不會買入屈臣氏25%股份。長和會盡量協助路演等工作，務求令淡馬錫滿意。

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