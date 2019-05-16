新股專輯：浦江國際引入5基投　每手入場費3585元

據銷售文件顯示，內地橋樑纜索及預應力材料供應商浦江國際(02060)將於本周五(17日)起至下周三(22日)期間招股，計劃本月28日在主板掛牌，海通國際為保薦人。



浦江國際擬發行2.4億股，每股招股價介乎2.56至3.55港元，集資最多8.52億元，每手1,000股，入場費約3,585.77元。



是次招股將引入5名基礎投資者，合共認購2.377億元等值股份，以招股上限價計，佔總集資額近27.9% 。其中，基金公司Pacific Asset Management認購1億元股份，上汽集團旗下香港投資公司認購4,630萬元，上海實業集團認購3,880萬元，上海建工集團及上海普陀科技投資則分別認購約3,120萬及2,140萬元。

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