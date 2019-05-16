m18講場：董事年紀太大？李澤鉅咁講......

李澤鉅全面接掌長和系後，周四(16日)首次主持長和(00001)周年股東大會，除了「暗串」近日狙擊長和的沽空機構GMT Research外，也爆出不少令台下發笑的語句。就在問答環節開始後不久，彈出一條問題是集團甚麼業務賺錢，盈利如何？李澤鉅回應「邊個範疇唔賺錢？唔識答！」



亦有股東問到長和董事普遍年紀不小(李澤鉅是董事局會最年輕者)，李澤鉅直言：「我要答啦依個，董事唔係幫手擔泥或者做運動，如果係咁，我都輸呀！」董事的意義是經驗和「火候」，「好多係我亦師亦友，我希望攬住各位畀我好嘅意見、好嘅決策，過啲火候畀我！」



股東大會設有英文傳譯，那麼「火候」應該點樣譯？英譯過後協助主持大會的執行董事兼公司秘書施熙德指：「主席，查過晒字典，搵唔到火候英文點講」，李澤鉅隨即回答「我返去讀書！」施回應道「大家一齊」。



面對有股東批評「股東會後食物質素每況愈下」，施熙德謂：「酒店同事都好辛苦，股東會由幾百位(股東出席)到今時今日1,800人，招待得唔周到嘅請原諒我哋，我哋會做好啲」。李澤鉅說下次或許「要搵間大啲嘅酒店」。

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