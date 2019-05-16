希慎：難以預測下半年零售情況

希慎興業(00014)在股東會上透露，估計截止3月底止的首季的整體租戶銷售額按年增4%。



公司首席營運總監呂幹威稱，五一長假，集團旗下商場人流按年有雙位數增長。對於下半年零售，他指，一方面有中美貿易戰影響，但另方面旅客數字亦有上升，難以預計下半年是好是壞，只能做好自己。



主席利蘊蓮亦同意貿易戰下，人民幣有貶值壓力對零售一定會有影響，但她強調，旗下商場租戶組合銷售產品有平、有貴，抗逆能力較佳。高端的奢侈品零售不會消失，但顧客的購買習慣及次數可能會改變。



被問到利園三期翻新完後，公司未來發展，利氏表示，公司隨時都留意併購或發展機會，包括本地和海外。至於市場關心禮頓中心的重建，除了看租約到期情況，以及未來大廈的設計方案外，她認為，也會着重當區社區的配合，目前政府希望當區會有更多綠化和行人的活動空間，公司都會在重建計劃中考慮在內，惟她沒有透露重建的時間表。



本年第一季，公司旗下寫字樓出租率98%，續租的租金有上升；寫字樓業務佔公司營業額40%；另商舖業務首季出租率97%。

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