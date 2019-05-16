【即市分析】受累貿戰升級　手機設備股有排跌？

東方產經專欄作者股博士：美國禁用華為，手機設備股今早(16日)沽壓沉重，中興通訊(00763)現挫4.6%報21.75元；向華為供應手機零件的舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)亦分別逆市跌4.5%及1.7%。



特朗普政府宣布將科技業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，市場揣測，主要針對華為及中興在5G電訊領域優勢。另外美國商務部表示，已將華為及70間關連企業納入制裁黑名單，禁止美國企業向華為出售產品，若今後華為需要購買美國技術，須得到美國政府發出的許可。



事實上，中美貿易戰近期持續升溫，繼上周五調高關稅後，有指美國再公布新一輪針對進口中國貨品3,000億美元的關稅計劃，在名單中包括手提電話及各種電器產品，當中包括iPhone，意味着智能手機行業未來面對的衝擊將更大，加上今次兩個負面消息，相關設備股短線似乎難有運行。



走勢上，中興上月底升至27.7元高位後受阻回落，現價已跌穿多條平均線，下一支持在100日線約20元水平，若未能守穩，後市下試17.6元的機會存在。至於舜宇及瑞聲近月亦由高位持續回落，由於行業不明朗因素仍多，短線未見到支持股價回升的理由，暫不宜沾手為妙。

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